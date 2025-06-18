الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن تفعيل صفارات الإنذار في مناطق جنوبي الجولان بعد الاشتباه باختراق طائرة مسيّرة للمجال الجوي، دون ورود أنباء عن إصابات أو أضرار حتى اللحظة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد مصدر الطائرة والتعامل مع التهديد المحتمل.

تصاعد التوترات: إنذارات في الجولان وغارات إسرائيلية قرب طهران

وفي تطور متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية بشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية على مشآت عسكرية ونووية في محيط طهران، بينها منشأة "فوردو" النووية، وذلك في إطار ما وصفته "معاريف" بمحاولة تقويض البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد غير مسبوق في التوترات بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي، بعد تبادل ضربات مباشرة وتهديدات حادة خلال الأيام الماضية، دون تعليق رسمي حتى الآن من الجانب الإيراني بشأن حجم الأضرار أو طبيعة الرد المرتقب.

بالتزامن مع هذه التطورات العسكرية، أوصى وزير الحرب في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس بتخفيف القيود المفروضة على السكان وعودة تدريجية للأنشطة الاقتصادية، في ضوء تقييم أمني جديد، على أن تدخل تغييرات الجبهة الداخلية حيز التنفيذ مساء الأربعاء.