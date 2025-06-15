الرياض - كتبت رنا صلاح - طلبت ما تُعرف بـ"الجبهة الداخلية" في كيان الاحتلال من السكان البقاء بالقرب من الملاجئ، تحسباً لأي طارئ أمني، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

بن غفير: سنواصل استهداف البرنامج النووي الإيراني

وفي سياق متصل، أكد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، أن "إسرائيل" ستواصل استهداف البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن هذه الخطوة "ضرورية ولا بد منها".

وقال بن غفير في تصريحات لوسائل إعلام عبرية إن ما وصفها بـ"الحملة ضد إيران" كانت قيد التحضير منذ فترة طويلة، مشدداً على أن "التهديد الذي يمثله السلاح النووي الإيراني هو الأخطر". وأضاف: "نحن ماضون في هذا المسار، وسنواصل قيادة المواجهة حتى تحقيق النصر".

ووصف بن غفير الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية بأنه قرار استراتيجي حاسم، قائلاً: "كان لا بد من القيام بهذه الخطوة، وما زال من الضروري مواصلتها".

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين إيران و"إسرائيل"، حيث تبادلت الجانبان ضربات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية، وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهة في المنطقة.