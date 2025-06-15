الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد، بتسريب معلومات 40 طيارا إسرائيليا شاركوا في الهجوم على إيران.

تسريب معلومات 40 طيارا إسرائيليا شاركوا في الهجوم على إيران

وقالت شبكة "إيرن بالعربية"، عملية اختراق إلكتروني استهدفت بيانات سرية لسلاح الجو في وزارة الحرب لدى إسرائيل، أدت إلى تسريب معلومات حساسة تتعلق بـ40 طيارا إسرائيليا شاركوا في الهجوم على إيران.

وقالت الشبكة إن البيانات المسربة تشمل: الاسم الكامل، العمر، الوحدة القتالية، القاعدة الجوية، والدور الميداني لكل طيار، وهي تعد من أكثر المعلومات سرية في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وبحسب المعطيات، الطائرات التي استخدمت في الهجوم كانت من الطرازات التالية:

• F-15I Ra’am

• F-16I Sufa

• F-35I Adir

ولفتت الشبكة الإيرانية إلى أن هذا التسريب يمثل ضربة استخباراتية قاسية لإسرائيل، حيث إن هويات الطيارين، خاصة من يتولون مهام قتالية، تعتبر من أعلى درجات السرية لكنها أصبحت الآن في قبضة إيران.