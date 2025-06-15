الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس الأحد إن إيران طلبت من قبرص نقل بعض الرسائل إلى إسرائيل، مضيفا أنه يتوقع التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحقا اليوم.

رئيس قبرص: إيران طلبت منا نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل

كما أعرب كريستودوليديس عن استيائه مما وصفه بالتباطؤ من الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

يأتي ذلك، بعد موجة جديدة من الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران ليلة السبت إلى الأحد، حيث قالت السلطات الإسرائيلية إن فرق الإنقاذ تواصل البحث تحت أنقاض مبان سكنية مدمرة في تل أبيب، عن مفقودين، فيما سجل مقتل 6 أشخاص وإصابة 240.

بدورها، أعلنت طهران إلغاء المحادثات النووية مع واشنطن، واصفة إياها بأنها لم تعد مجدية في ظل الهجوم الإسرائيلي.