الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد الخليج العربي مساء الجمعة هزة أرضية بلغت قوتها 3.7 على مقياس ريختر، مما أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة الهزة التي وقعت في تمام الساعة السادسة واثنين وأربعين دقيقة بتوقيت الخليج، كانت محسوسة في عدة دول ساحلية، الأمر الذي استدعى تحركات سريعة من أجهزة الطوارئ لمراقبة الوضع.

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب الخليج العربي مساء الجمعة ويثير قلق السكان

وفقًا للمركز الوطني لرصد الزلازل، تم تحديد مركز الزلزال على بُعد 75 كيلومترًا من الساحل الشرقي لم ترد تقارير فورية عن أضرار مادية أو إصابات، ولكن الهزة تسببت في إخلاء بعض المباني كإجراء احترازي. المختصون في الجيولوجيا أكدوا على أن هذه الهزات تعتبر طبيعية بسبب النشاط التكتوني في المنطقة.

ردود الفعل المحلية

أعرب عدد من السكان عن قلقهم بسبب الهزة، حيث اعتبر البعض أن تكرار هذه الظواهر قد يشير إلى تهديد أكبر محتمل بعضهم قام بتطبيق إجراءات السلامة المنزلية، في حين ناشد آخرون المسؤولين بزيادة التوعية حول الأمان أثناء الزلازل في ظل هذه الظروف، يبدو أن اهتمام الجمهور بسلامتهم قد زاد بشكل ملحوظ.

الإجراءات المتخذة

تقوم السلطات المحلية بمتابعة الوضع عن كثب، كما تم تعزيز الاستعدادات للطوارئ فرق الإسعاف موجودة في المواقع الأكثر تعرضًا لتأكد من عدم وجود أي إصابات على الرغم من حالة القلق، إلا أن الخبراء طمأنوا الجمهور بأنه لا يوجد ما يدعو للذعر، مؤكدين على أن المنطقة شهدت هزات أرضية مشابهة في السابق دون أحداث جسيمة.