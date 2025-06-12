الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي سعد الوابل أنه تم تجميد ما يزيد على 820 ألف رأس من الاضاحي بتقنيات التبريد الصناعي الحديثة لضمان سلامتها وجودتها لحين توزيعها على المستفيدين في الداخل والخارج.

وبحسب بيان أشار الوابل الى أن هذا المشروع هو ثمرة رؤية طموحة لجعل إدارة الأضاحي أكثر كفاءة واستدامة، موضحا أن تكنولوجيا تبريد الأضاحي أسلوب يحترم قيمة النعمة ويحافظ على استدامتها.

السعودية: تجميد 820 ألف أضحية بتقنيات حديثة لحين توزيعها

وأضاف، في كل موسم يزداد الاهتمام بكيفية حفظ لحوم الأضاحي بشكل آمن وصحي يليق بضيوف الرحمن بأفضل التقنيات، وبطاقة استيعابية تتجاوز مليون رأس، ضمن منظومة هي الأكبر من نوعها في العالم، لتصبح تجربة حفظ اللحوم في المملكة نموذجا عالميا يحتذى به، وهو ما يعكس الجهد المبذول الذي يبذله فريق العمل في كل خطوة من رحلة اللحوم، بدءا من الاستلام والفحص، مرورا بالتجميد والتخزين، وانتهاء بالتوزيع.

وأكد أن كل أضحية هي هدية ثمينة يجب أن تصل إلى المستفيدين بأعلى جودة ممكنة، ولهذا فإننا لا نكتفي بالتجميد والتخزين، بل أيضا ضمان وصول اللحوم إلى الجمعيات الخيرية والجهات المستفيدة وفق أعلى معايير الرقابة والسلامة.