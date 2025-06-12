الرياض - كتبت رنا صلاح - رحّبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، التي أعربت عن دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

مصر توضّح شروط السماح للوفود بزيارة الحدود مع غزة

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في بيان رسمي، أن مصر تواصل جهودها الحثيثة على كافة المستويات السياسية والإنسانية من أجل وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى تزايد الطلبات والاستفسارات بشأن زيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية مع غزة، لاسيما إلى مدينة العريش ومعبر رفح، بهدف التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. وأكدت مصر في هذا الإطار ضرورة التنسيق المسبق والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لإتمام مثل هذه الزيارات، بما يضمن تنظيمها بشكل آمن وفعّال.

وقالت إنّ السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية، علما بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.

وشددت مصر على أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وأكدت أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

وأشارت، إلى أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.

وأكدت مصر موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأشارت إلى أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.