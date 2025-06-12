الرياض - كتبت رنا صلاح - حسمت الحكومة السورية الجدل، حول التعليمات الصادرة عن وزارة السياحة بشأن إجراءات السلامة والأمان في الشواطئ، وملابس السباحة المسموح بها.

الحكومة السورية تحسم الجدل بشأن تعليمات ارتداء ملابس السباحة

واكدت الحكومة ان القرار لا يتضمن أي منع لنوع محدد من ملابس السباحة، بما في ذلك "البوركيني"، الذي أصبح مسموحًا به رسميًا، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا.

وقال معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار، غياث الفراح، في تصريح لوكالة سانا، إن القرار رقم 294 المتعلق بإجراءات السلامة والأمان في الشواطئ يُصدر سنويًا في الموسم السياحي، لكن الجديد هذا العام هو صدوره بشكل رسمي عن الوزارة بدلًا من إدارته عبر المنشآت السياحية، وذلك لضبط الأداء وحماية مرتادي الشواطئ.

وأضاف الفراح أن القرار لم يتضمن "أي كلمة منع لأي نوع من أنواع ملابس السباحة"، مشيرًا إلى أنه على العكس، تم التأكيد على السماح بارتداء الملابس الشرعية الخاصة بالسباحة مثل "البوركيني"، الذي كان ممنوعًا سابقًا في معظم الشواطئ السورية خلال فترات سابقة.

وبيّن الفراح أن الهدف الرئيسي للقرار هو ضمان سلامة الزوار من خلال تنظيم أوقات السباحة، والالتزام بتعليمات المنقذين، والإشارات التحذيرية، مشددًا على أن التركيز ليس على اللباس بحد ذاته، بل على الإجراءات العامة للسلامة.

وكان وزير السياحة مازن الصالحاني قد أصدر القرار، الذي يفرض تعيين منقذين ومشرفين في الشواطئ والمسابح، وتحديد أماكن آمنة للسباحة، بالإضافة إلى الالتزام بملابس تراعي الذوق العام ومشاعر جميع فئات المجتمع.

وأوضح الفراح أن القرار ينسجم مع المعايير المتبعة في دول الجوار، ويعكس حرص الوزارة على السلامة العامة والاحترام المتبادل بين مختلف مكونات الشعب السوري. كما أشار إلى أن التعليمات سارية حتى نهاية الموسم السياحي لعام 2025، مع إمكانية إعادة تقييمها لاحقًا بناءً على النتائج والملاحظات الميدانية.