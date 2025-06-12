الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وشنطن بوست عن مصادر، ان الولايات المتحدة تعيش حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران دون موافقة واشنطن.

هجوم إسرائيلي محتمل على إيران .. وأمريكا ترفع حالة التأهب

وقالت ان السفارات والقواعد العسكرية الأميركية في مختلف أنحاء المنطقة وضعت في حالة تأهب قصوى.

وتابعت: نراقب الوضع بقلق ونعتقد أنه أخطر من أي وقت مضى.

وأضافت نقلا عن مسؤولين، إن احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران نهاية الأسبوع يبدو مستبعدا بشكل متزايد.

هذا وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان سحب الموظفين الأمريكيين من منطقة الشرق الأوسط لكي لا يكونوا في خطر "وسنرى ما سيحدث".

فيما اكد: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي على الإطلاق.

بدوره، قال مسؤول بالخارجية الأميركية، انه لم يطرأ أي تعديل على انتشار القوات الأميركية في الشرق الأوسط في ضوء التطورات الأمنية.

وأضاف: واشنطن قررت تقليص حجم بعثتها الدبلوماسية في العراق بناء على أحدث التحليلات.