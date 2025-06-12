الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد 13 فلسطينيا وأصيب أكثر من 200 آخرين، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات في محيط حاجز نتساريم وسط قطاع غزة، وفق مصادر طبية. وتأتي هذه المجزرة في ظل استمرار استهداف الاحتلال لنقاط توزيع المساعدات في رفح ووسط القطاع خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

13 شهيدا و200 إصابة قرب مساعدات غزة

وتشير التقارير إلى أن هذه الاعتداءات تتكرر في المناطق المرتبطة بـ"آلية المساعدات الأميركية الإسرائيلية"، حيث استشهد أمس الأربعاء 57 فلسطينيا وأصيب 363 آخرون خلال انتظارهم للمساعدات. وبذلك، يرتفع عدد شهداء ما يعرف بـ"شهداء لقمة العيش" منذ 27 أيار إلى 224 شهيدا وأكثر من 1858 إصابة.

وتتهم مصادر حقوقية الاحتلال بتحويل مراكز التوزيع التابعة لما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية" إلى مصائد قتل جماعي، في ظل ما تعتبره الأمم المتحدة عمليات تهجير قسري واستراتيجية تطهير عرقي بحق المدنيين في غزة.