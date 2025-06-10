الرياض - كتبت رنا صلاح - حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من استمرار تدهور الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة، حيث يعاني أكثر من ربع الأسر النازحة داخليًا في بعض المحافظات من مستويات جوع تتراوح بين المتوسط والشديد.

توقعات أممية بتفاقم أزمة الغذاء في اليمن

وأشارت المنظمة إلى أن الوضع الغذائي تراجع مقارنة بالأشهر السابقة، متوقعة تفاقمه حتى سبتمبر المقبل، خاصة بين النازحين في المخيمات الذين يواجهون معدلات حرمان غذائي مرتفعة.

كما كشفت البيانات أن 72% من الأسر النازحة تعرضت لصدمات اقتصادية، مما أثر على قدرتها في الحصول على الغذاء، وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية، مما يزيد من تعقيد الأزمة الغذائية في البلاد.