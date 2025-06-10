الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت وسائل إعلام نمساوية، اليوم الثلاثاء، بوقوع هجوم مسلح داخل مدرسة في مدينة غراتس، أسفر عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

هجوم دموي داخل مدرسة في النمسا .. 11 قتيلاً ومقتل المنفذ

وبحسب المعلومات الأولية، وقع الهجوم قرابة الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث اقتحم مسلح مبنى مدرسة طبية وفتح النار داخل فصلين دراسيين، قبل أن تتدخل قوات الأمن الخاصة التي طوّقت المكان وتباشر عمليات التفتيش والتمشيط.

وأكدت المصادر أن منفذ الهجوم لقي حتفه داخل أحد مراحيض المدرسة، ويرجح أنه أقدم على الانتحار، حيث تم العثور على جثته هناك.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر السلطات الرسمية بيانًا تفصيليًا بشأن دوافع الهجوم أو هوية المنفذ، بينما تستمر التحقيقات وسط حالة من الذهول والصدمة في أوساط المدينة.

يُشار إلى أن هذه الحادثة تُعد من أكثر الهجمات دموية في تاريخ المؤسسات التعليمية في النمسا .