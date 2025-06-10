الرياض - كتبت رنا صلاح - يصل وزراء خارجية إيران وسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر وسلطنة عُمان إلى النروج هذا الأسبوع لحضور منتدى سنوي للسلام، وفق ما أعلنت الحكومة النرويجية الثلاثاء.

اجتماع وزراء خارجية عرب وإيران في النرويج

ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية إيران عباس عراقجي وسوريا أسعد الشيباني والسعودية فيصل بن فرحان ومصر بدر عبد العاطي وسلطنة عمان بدر البوسعيدي، الأربعاء والخميس في منتدى أوسلو، وهو تجمع سنوي مخصص لقضايا السلام وسيعقد خلف أبواب مغلقة في لورينسكوغ، على مسافة قرابة 15 كيلومترا من العاصمة النرويجية.

وأكدت وزارة الخارجية النرويجية في بيان أن "المنتدى يعقد بينما نمر في حقبة نشهد فيها العديد من الحروب والصراعات الكبرى واستقطاب متزايد وتحالفات جديدة ومنافسة بين القوى العظمى".

وأضافت أن "المشاركين سيناقشون بين أمور أخرى وقف إطلاق النار واستخدام قنوات الاتصال غير الرسمية وجهود السلام وحل النزاعات في عالم يتسم بديناميكية سياسية تتغير باستمرار".

ومن المقرر عقد اجتماع جديد بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي هذا الأسبوع، بحسب البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان الثلاثاء إن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة ستعقد الأحد في العاصمة العمانية مسقط.

ووفقا لموقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي طالبا عدم كشف هويته، قد يعقد المؤتمر الجمعة في أوسلو.