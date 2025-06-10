الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني أن ألمانيا منحت جنسيتها لعدد قياسي بلغ 291955 فردًا خلال عام 2024، بزيادة 46% عن العام السابق، حيث شكل السوريون أكبر مجموعة من المواطنين الجدد بنسبة 28%.

ألمانيا تمنح جنسيتها لعدد قياسي .. والسوريون يتصدرون

وجاءت هذه الزيادة نتيجة تعديلات قانون الجنسية التي خفضت شروط الإقامة المطلوبة للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس، وحتى ثلاث سنوات في بعض الحالات الخاصة، مما جعل العديد من اللاجئين السوريين الذين وصلوا في 2015 و2016 مؤهلين للحصول على الجنسية.



كما سمح القانون الجديد بالاحتفاظ بالجنسية الأصلية عند الحصول على الجنسية الألمانية، مما أتاح لعشرات الآلاف من الأتراك فرصة التجنيس دون التخلي عن جنسيتهم السابقة. ومع ذلك، تخطط الحكومة الألمانية الجديدة لإعادة فرض فترة انتظار لا تقل عن خمس سنوات للحصول على الجنسية، وسط مخاوف من تأثير هذه التعديلات على الهجرة والاستقرار الاجتماعي.