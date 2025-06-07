الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه المتحدث باسم كتاب القسام، أبو عبيدة، تحذيرا عاجلا لقوات الاحتلال الإسرائيلية التي تحاصر مكانا يتواجد فيه الأسير الصهيوني متان تسنجاوكر في قطاع غزة.

الاحتلال يحاصر مكاناً يتواجد فيه أسير صهيوني وأبو عبيدة يحذر

وقال أبو عبيدة، في تدوينة له، منذ قليل، عبر قناته بتطبيق "تيليجرام": "تحاصر قوات الاحتلال مكانا يتواجد فيه الأسير الصهيوني متان تسنجاوكر، ونحن نؤكد بشكلٍ قاطعٍ أن العدو لن يتمكن من استعادته حياً".

وأضاف: "وفي حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله؛ بعد أن حافظنا على حياته مدة عامٍ و8 شهور، وقد أعذر من أنذر".

وفي سياق متصل، قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، صباح السبت، في بيان، إن "عملية مشتركة بين الجيش والشاباك"، تمكنت من العثور (أمس الجمعة) على جثمان محتجز تايلاندي، (نتبونغ بينتا)، في قطاع غزة.

وأشار البيان، إلى نقل الجثة من منطقة رفح جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل.