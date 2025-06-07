الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن جيش الاحتلال، السبت، انه ومن خلال "عملية خاصة" نفذتها قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الجمعة، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تم استعادة جثة الاسير ناتافونغ بينتا، الذي يحمل الجنسية التايلاندية، وإعادته إلى "إسرائيل".

الاحتلال يستعيد جثة محتجز تايلاندي من غزة

وادعى المكتب أن بينتا "اختطف من كيبوتس (مستوطنة) نير عوز وتم نقله إلى قطاع غزة" خلال الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" ضد المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وزعم بيان نتنياهو أن بينتا "قُتل في الأسر على يد تنظيم المجاهدين، بداية الحرب"، لكن الدلائل والتقارير الإسرائيلية، وبيانات المقاومة تؤكد أن جميع من دخلوا قطاع غزة من الأسرى الإسرائيليين وغيرهم، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف، أو محاولات إنقاذهم في عمليات فاشلة.