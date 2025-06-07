الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن مسألة الاعتراف الرسمي بـ دولة فلسطين ستُطرح خلال أيام في مؤتمر دولي يُعقد في نيويورك، مشددًا على التزام فرنسا بالمضي قدمًا في هذا المسار خلال شهر يونيو الجاري.

فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال حزيران

وفي مقابلة مع إذاعة RTL الفرنسية، قال بارو إن بلاده تسعى إلى تحرك دولي جماعي وليس مجرد خطوة رمزية، معتبرًا أن الاعتراف يجب أن يكون "جزءًا من خطة شاملة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات مصداقية".

هذا الموقف يأتي تكرارًا لتصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن في أبريل الماضي أن الاعتراف بدولة فلسطين أصبح ضرورة سياسية وأخلاقية، وأكد أن بلاده ستخطو هذه الخطوة خلال شهر يونيو.

وأوضح بارو أن المؤتمر المرتقب في نيويورك سيجمع أطرافًا دولية وإقليمية، منها السلطة الفلسطينية والدول العربية، لمناقشة العقبات التي تعيق تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

لكنه شدد على أن تحقيق السلام والاستقرار في غزة وفلسطين لا يمكن أن يتم دون نزع سلاح حركة "حماس"، معتبراً أن استبعادها من مستقبل الدولة أمر لا مفر منه لتحقيق الأمن والاستقرار.

واختتم الوزير الفرنسي حديثه بالتأكيد على أن بلاده، كعضو دائم في مجلس الأمن، تتحمل مسؤولية تاريخية وتسعى لخطوة تحدث أثرًا فعليًا في مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، لا مجرد لفتة سياسية عابرة.