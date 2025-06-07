الرياض - كتبت رنا صلاح - أزاحت برقية دبلوماسية أمريكية، تم تصنيفها على أنها "سرية"، الستار عن تفاصيل الخطة التي أعدّتها وزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ قرار حظر السفر الجديد الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب، ويستهدف عدداً من الدول.

برقية سرية تكشف خطة واشنطن لتطبيق حظر السفر على 19 دولة

البرقية، التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو، وجّهت تعليمات دقيقة إلى السفارات والقنصليات الأمريكية حول كيفية التعامل مع طلبات التأشيرات من الدول المشمولة بالحظر. وأوضحت أن السفارات مطالبة بمواصلة معالجة الطلبات بشكل اعتيادي حتى تاريخ 9 يونيو / حزيران ، وهو الموعد المقرر لدخول الحظر حيز التنفيذ.

اعتبارًا من هذا التاريخ، سيتم رفض تأشيرات المتقدمين من الدول التسعة عشر ما لم تنطبق عليهم شروط الاستثناء، كما سيتم إلغاء أي تأشيرة صدرت قبل هذا الموعد ولم تُسلَّم لصاحبها، ما لم يُثبت انطباق الاستثناء عليه.

وشملت الاستثناءات حاملي الجنسيات المزدوجة الذين يتقدمون بجواز سفر من دولة غير مشمولة بالحظر، والدبلوماسيين، والموظفين الدوليين، وأعضاء حلف الناتو، بالإضافة إلى بعض الرياضيين وأعضاء الفرق الرياضية.

كما أوردت البرقية استثناءات إضافية تشمل تأشيرات الهجرة العائلية المدعومة بإثباتات واضحة مثل الفحوص الجينية أو السجلات الطبية، وحالات التبني، وتأشيرات خاصة لموظفين أفغان تعاونوا مع الحكومة الأمريكية، إلى جانب أفراد من الأقليات المضطهدة في إيران، وحالات ترتبط بـ"المصلحة الوطنية".

ورغم أن البرقية وضعت الإطار العام للتعليمات، إلا أن بعض التفاصيل المتعلقة بتعريف "المصلحة الوطنية" لا تزال قيد التوضيح، وسيتم إعلانها في وقت لاحق وفقًا للبرقية .