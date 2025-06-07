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قائمة الدول المحظورة من السفر الى الولايات المتحدة .. أسماء

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قائمة الدول المحظورة من السفر الى الولايات المتحدة .. أسماء

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حظر سفر جديد يشمل 19 دولة، وذلك اعتبارًا من 9 يونيو/حزيران 2025، في إطار ما وصفته بـ"تعزيز الأمن القومي". وقد تم تقسيم الدول المستهدفة إلى فئتين:

قائمة الدول المحظورة من السفر الى الولايات المتحدة .. أسماء

يشمل الحظر الكامل تعليق إصدار جميع أنواع التأشيرات، سواء كانت للهجرة أو لغير الهجرة، لمواطني الدول التالية:

  • أفغانستان
  • ميانمار (بورما)
  • تشاد
  • جمهورية الكونغو
  • غينيا الاستوائية
  • إريتريا
  • هايتي
  • إيران
  • ليبيا
  • الصومال
  • السودان
  • اليمن

الدول المشمولة بقيود جزئية (7 دول):

تتضمن القيود الجزئية تعليق إصدار بعض أنواع التأشيرات، مثل تأشيرات السياحة والدراسة والعمل المؤقت، لمواطني الدول التالية:

  • بوروندي
  • كوبا
  • لاوس
  • سيراليون
  • توغو
  • تركمانستان
  • فنزويلا

وقد أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحظر لا يشمل حاملي التأشيرات الصادرة قبل تاريخ 9 يونيو/حزيران 2025، إلا أن المتقدمين الجدد من الدول المشمولة سيواجهون رفضًا تلقائيًا ما لم يستوفوا شروط الاستثناء المحددة .  

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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