الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حظر سفر جديد يشمل 19 دولة، وذلك اعتبارًا من 9 يونيو/حزيران 2025، في إطار ما وصفته بـ"تعزيز الأمن القومي". وقد تم تقسيم الدول المستهدفة إلى فئتين:

قائمة الدول المحظورة من السفر الى الولايات المتحدة .. أسماء

يشمل الحظر الكامل تعليق إصدار جميع أنواع التأشيرات، سواء كانت للهجرة أو لغير الهجرة، لمواطني الدول التالية:

أفغانستان

ميانمار (بورما)

تشاد

جمهورية الكونغو

غينيا الاستوائية

إريتريا

هايتي

إيران

ليبيا

الصومال

السودان

اليمن

الدول المشمولة بقيود جزئية (7 دول):

تتضمن القيود الجزئية تعليق إصدار بعض أنواع التأشيرات، مثل تأشيرات السياحة والدراسة والعمل المؤقت، لمواطني الدول التالية:

بوروندي

كوبا

لاوس

سيراليون

توغو

تركمانستان

فنزويلا

وقد أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحظر لا يشمل حاملي التأشيرات الصادرة قبل تاريخ 9 يونيو/حزيران 2025، إلا أن المتقدمين الجدد من الدول المشمولة سيواجهون رفضًا تلقائيًا ما لم يستوفوا شروط الاستثناء المحددة .