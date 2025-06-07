الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حظر سفر جديد يشمل 19 دولة، وذلك اعتبارًا من 9 يونيو/حزيران 2025، في إطار ما وصفته بـ"تعزيز الأمن القومي". وقد تم تقسيم الدول المستهدفة إلى فئتين:
قائمة الدول المحظورة من السفر الى الولايات المتحدة .. أسماء
يشمل الحظر الكامل تعليق إصدار جميع أنواع التأشيرات، سواء كانت للهجرة أو لغير الهجرة، لمواطني الدول التالية:
- أفغانستان
- ميانمار (بورما)
- تشاد
- جمهورية الكونغو
- غينيا الاستوائية
- إريتريا
- هايتي
- إيران
- ليبيا
- الصومال
- السودان
- اليمن
الدول المشمولة بقيود جزئية (7 دول):
تتضمن القيود الجزئية تعليق إصدار بعض أنواع التأشيرات، مثل تأشيرات السياحة والدراسة والعمل المؤقت، لمواطني الدول التالية:
- بوروندي
- كوبا
- لاوس
- سيراليون
- توغو
- تركمانستان
- فنزويلا
وقد أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحظر لا يشمل حاملي التأشيرات الصادرة قبل تاريخ 9 يونيو/حزيران 2025، إلا أن المتقدمين الجدد من الدول المشمولة سيواجهون رفضًا تلقائيًا ما لم يستوفوا شروط الاستثناء المحددة .