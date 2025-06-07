الرياض - كتبت رنا صلاح - في تصعيد جديد للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بأن سبعة مواطنين استُشهدوا فجر السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا يأوي نازحين في المنطقة الغربية من مدينة غزة.

22 شهيدًا في غزة منذ الفجر .. الاحتلال يقصف منازل نازحين ويصعّد عدوانه

وفي تطور متزامن، أكدت مصادر طبية في مستشفيي ناصر والشفاء ارتفاع عدد الشهداء إلى 22 شخصًا، إثر سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع منذ ساعات الفجر الأولى.

ورغم فداحة الخسائر، لم يُصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أي بيان رسمي حول طبيعة هذه العمليات أو أهدافها حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، حيث يتعرض المدنيون لهجمات متكررة في ظل حصار خانق ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية والخدمات الأساسية.

يُذكر أن قوات الاحتلال دمرت أيضًا مباني سكنية شرقي جباليا، وقصفت منزلًا آخر أدى إلى مقتل مواطن، ما يزيد من تعقيد الوضع الميداني ويعمّق من معاناة سكان القطاع المحاصَر.