الرياض - كتبت رنا صلاح - صرّح وزير خارجية البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الجهة الشرعية والوحيدة للشعب الفلسطيني، مشددًا على التزام بلاده بمواصلة جهودها من أجل نيل دولة فلسطين الاعتراف الدولي الكامل.

البحرين تؤكد شرعية منظمة التحرير وتدعم فلسطين

وأشار الزياني إلى أن التحركات البحرينية تنطلق من مقررات قمة البحرين، التي تمهد لعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك، معربًا عن أمله بأن يسفر المؤتمر عن خطوات ملموسة لوقف العدوان على غزة، وتعزيز عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين .