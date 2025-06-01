الرياض - كتبت رنا صلاح - لقي ثلاثة مرضى مصرعهم، وأصيب أكثر من 50 آخرين في حريق اندلع الليلة الماضية في مستشفى "مارين كرانكنهاوس" في حي هوهنفيلده بمدينة هامبورج الألمانية.

ألمانيا: 3 وفيات وعشرات الجرحى في حريق مستشفى

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت إدارة الإطفاء اليوم الأحد، إن جميع الوفيات من البالغين، وأن شخصين أصيبا بجروح مهددة للحياة، و16 بجروح خطيرة، و36 بجروح طفيفة.

واندلع الحريق لأسباب لا تزال مجهولة في الطابق الأرضي من المستشفى في غرفة بجناح رعاية المسنين، ثم امتدت النيران إلى الطابق الأول.

واضطرت فرق الإطفاء إلى إخلاء أجزاء من المستشفى بسبب الحريق الذي اندلع في أحد مبانيه.

ونشرت إدارة الإطفاء قوة من حوالي 160 فردا، وتم إنقاذ الضحايا باستخدام سلالم دوارة وسلالم محمولة، وعبر الممرات باستخدام أغطية واقية من الدخان.

ويعد مستشفى "مارين كرانكنهاوس" واحدًا من أكبر المستشفيات الكنسية شمال ألمانيا، ويضم حوالي 600 سرير، ويعالج حوالي 93 ألف مريض سنويًا.