الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، عن إصدار قرارات إدارية بحق 20 مخالفًا لتعليمات وأنظمة الحج، بعد ضبطهم وهم يحاولون نقل 94 شخصًا لا يحملون تصاريح نظامية لأداء مناسك الحج، من بينهم 15 مواطنًا و5 وافدين.

السعودية ترحّل 94 مخالفًا لتعليمات الحج وتفرض غرامات مشددة

وشملت العقوبات غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال ضد من ثبتت مشاركته في نقل أو تسهيل نقل المخالفين، كما فُرضت غرامة تصل إلى 20 ألف ريال على كل شخص يُضبط أثناء محاولته أداء الحج دون تصريح رسمي.



كما تضمّنت الإجراءات سجن المخالفين، وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، إلى جانب مصادرة المركبات المستخدمة في عملية النقل بناءً على حكم قضائي، والتشهير بالمخالفين، بحسب ما أفادت "الداخلية".



وأكدت الوزارة أن العقوبات تتضاعف بتعدد المخالفات، بحيث تُفرض الغرامة عن كل مخالف يُنقل بشكل مستقل، وشددت على أن من يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة أو المشاعر المقدسة لتمكينهم من أداء الحج دون تصريح، يتعرض لغرامات مماثلة، مع مصادرة وسيلة النقل المستخدمة.



وأوضحت الجهات المعنية استمرار حملات التفتيش والرقابة الأمنية في مختلف المناطق، لضمان تنفيذ التعليمات، وحماية أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.