الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رفضه القاطع لمقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، محذرًا من أن حركة "حماس" ستستغل أي هدنة لإعادة التسلح، على حد تعبيره.

بن غفير يرفض مقترح وقف إطلاق النار ويصفه بـ"الخطأ"

وقال بن غفير، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إن موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المقترح الأمريكي تمثل "خطأ فادحًا"، مضيفًا أن "الحل في غزة ليس بالمفاوضات، بل بقتلهم"، في إشارة إلى استبعاده لأي تسوية سياسية مع الحركة.

وفي الوقت ذاته، ردت حركة "حماس" على المقترح الأمريكي بالتأكيد على أنها تعاملت معه بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، معتبرة أن إسرائيل تماطل في المحادثات وتُركّز فقط على ملف تبادل الأسرى دون الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار.

ونقل وليد كيلاني، المسؤول الإعلامي للحركة في لبنان، أن حماس ترفض الانخراط في اتفاق مؤقت لا يضمن حلاً دائماً، معتبرًا أن إسرائيل تراوغ وتستغل المفاوضات لكسب الوقت.

وفي السياق ذاته، ذكر مصدر أمريكي مطلع على سير المفاوضات لصحيفة "إسرائيل هيوم" أن رد حركة "حماس" لم يتضمن موافقة تامة، لكنه حمل "إيجابيات كبيرة"، في إشارة إلى إمكانية البناء عليه في جولات تفاوض قادمة.