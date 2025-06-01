الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن 699 مستوطنا متزمتا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات وذلك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت دخول المصلين إليه عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.