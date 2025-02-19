زيلينسكي يضع شرطًا صارمًا لمنح واشنطن المعادن النادرة في أوكرانيا

رياض - احمد صلاح - في تصريح مثير للجدل، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده لن تقدم المعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة إلا في حال حصولها على ضمانات أمنية قوية. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة "CNN Türk"، حيث شدد على ضرورة مراعاة مصالح أوكرانيا في أي اتفاق متعلق بمواردها المعدنية.

واشنطن تطلب موارد أوكرانيا النادرة مقابل المساعدات

سبق أن أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 3 فبراير إلى أن واشنطن تتوقع من كييف تقديم ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة، وذلك مقابل استمرار تقديم الدعم المالي والعسكري الأمريكي لأوكرانيا...

زيلينسكي يرفض الاتفاقية: "بدون ضمانات أمنية، لا صفقة!"

"لم يكن هنالك حديث عن أي ضمانات أمنية في هذا المشروع، لذلك، وبدون هذه الضمانات، لن يكون الأمر عادلاً. لقد قلت لهم: هذه الوثيقة ليست جاهزة، ولن نوقعها..."

رد فعل واشنطن: "زيلينسكي يتصرف بقصر نظر"

من جانبه، أعرب بريان هيوز، ممثل مجلس الأمن القومي الأمريكي، عن استيائه من موقف زيلينسكي...

هل تقترب أوكرانيا من اتفاق بديل؟

يطرح رفض زيلينسكي لهذا العرض تساؤلات حول الخيارات الأخرى المتاحة أمام أوكرانيا لاستثمار مواردها المعدنية...