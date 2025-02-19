إسرائيل تشيّد سبع قواعد عسكرية في المنطقة العازلة بسوريا وسط تعزيز وجودها العسكري

رياض - احمد صلاح - أسرائيل تعزّز وجودها العسكري في سوريا بسبع قواعد جديدة وسط صمت دولي

كشفت صور حديثة للأقمار الصناعية عن قيام الجيش الإسرائيلي بإنشاء سبع قواعد عسكرية جديدة داخل المناطق السورية التي احتلتها مؤخرًا، في خطوة تعكس نوايا تل أبيب للبقاء طويل الأمد في تلك الأراضي.

مواقع القواعد العسكرية الجديدة

تمتد هذه القواعد من جبل الشيخ في الشمال وحتى تل قودنة في الجنوب، بالقرب من المثلث الحدودي مع الأردن.

⚔ تعزيز القوات العسكرية الإسرائيلية في سوريا

رفع الجيش الإسرائيلي عدد الألوية المنتشرة إلى ثلاثة ألوية مقارنة بـكتيبة ونصف فقط قبل أكتوبر 2023.

الموقف السوري والمجتمع الدولي

لم يصدر عن الحكومة السورية أي رد رسمي قوي، كما لم تتحرك القوى الدولية لوقف التوسع الإسرائيلي.

الخلاصة

إسرائيل لم تعد تكتفي بالعمليات العسكرية المحدودة، بل انتقلت إلى تثبيت وجودها بشكل دائم داخل سوريا، مما ينذر بتغيرات كبرى في المنطقة.