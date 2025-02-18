اتفاق أمريكي روسي على بدء مشاورات لحل النزاع الأوكراني في الرياض

رياض - احمد صلاح - في تطور دبلوماسي جديد، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتفاق بين واشنطن وموسكو على تشكيل فرق تفاوض للعمل على تسوية النزاع في أوكرانيا. جاء هذا الإعلان عقب محادثات جرت في العاصمة السعودية الرياض...

حوار موسكو وواشنطن: تفاهم أولي رغم التباينات

شملت محادثات الرياض كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على أهمية أخذ مصالح كلا البلدين في الاعتبار...

ترقب عالمي لمحادثات الرياض

استقطبت هذه المشاورات اهتمامًا عالميًا واسعًا، حيث تصدرت عناوين الصحف ووسائل الإعلام الكبرى...

ختامًا: الرياض محطة أولى نحو حل دبلوماسي

على الرغم من أن هذه المشاورات لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أنها تعكس رغبة الجانبين في إيجاد حلول للأزمة الأوكرانية عبر الحوار الدبلوماسي...