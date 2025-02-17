الكويت تسحب الجنسية من 9464 شخصاً - تفاصيل القرارات الأخيرة

رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الكويتية عن سحب الجنسية من 9464 شخصاً، وذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية للكويت "الكويت اليوم". جاء هذا القرار بناءً على أربعة مراسيم وقرارين صادرين عن مجلس الوزراء، حيث تم إسقاط الجنسية الكويتية عن آلاف الأشخاص لأسباب مختلفة.

تفاصيل المراسيم

نص المرسوم الأول على سحب الجنسية الكويتية من 5694 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية معهن عن طريق التبعية. أما المرسوم الثاني، فقد أسقط الجنسية عن 38 شخصاً، بينما نص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من 3 أشخاص ومن اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء المرسوم الرابع ليشمل سحب الجنسية من 3724 امرأة ومن اكتسبها معهن عن طريق التبعية. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص وامرأة واحدة، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية معهم بالتبعية.

خلفية القرارات

هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الكويت قرارات بسحب الجنسية. ففي فبراير/شباط الماضي، أصدرت السلطات قراراً مماثلاً بسحب الجنسية من 4135 امرأة بعد موافقة مجلس الوزراء. كما بدأت الكويت في سبتمبر/أيلول 2024 حملة واسعة تستهدف حالات الجنسية المزورة والمزدوجة، بما في ذلك الحالات التي تعود إلى عقود مضت.

تصريحات رسمية

صرح وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن الأشخاص الذين سُحبت جنسيتهم سيحتفظون بجميع المزايا التي كانت متاحة لهم كمواطنين كويتيين، بما في ذلك جواز السفر الأزرق والبطاقة المدنية، لكن دون منحهم الجنسية الكويتية. وأكد أن هذه الإجراءات ستستمر حتى وفاة الأفراد المعنيين.

تداعيات القرارات

تأتي هذه القرارات في إطار جهود الكويت لمراجعة أوضاع الحاصلين على الجنسية الكويتية، خاصة في ظل تزايد حالات الجنسية المزورة والمزدوجة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى ضمان سلامة النظام القانوني المتعلق بالجنسية في البلاد.