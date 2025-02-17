إلغاء رحلات طيران إلى لبنان تزامنا مع تشييع حسن نصر الله

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركتا الطيران العالمية "إير فرانس" و"طيران الإمارات" عن إلغاء رحلاتهما المقررة إلى لبنان يوم 23 فبراير الجاري، وذلك تزامنا مع مراسم تشييع الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. ويأتي هذا القرار في ظل الأجواء الأمنية والسياسية المتوترة التي تشهدها المنطقة.

وكانت شركة "إير فرانس" الفرنسية و"طيران الإمارات" الإماراتية قد أعلنتا عن إلغاء رحلاتهما إلى العاصمة اللبنانية بيروت في ذلك اليوم، دون الإفصاح عن أسباب تفصيلية وراء هذا القرار. إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الإلغاء جاء بسبب التوقعات بوجود تجمعات كبيرة وحشود ضخمة خلال مراسم التشييع، مما قد يشكل تحديات لوجستية وأمنية.

من جهته، تحدث الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام الحالي لـ"حزب الله"، عن أهمية المشاركة الواسعة في مراسم التشييع، مؤكدا على أن الحدث سيكون "استثنائيا" نظرا لـ"استثنائية الرجلين"، في إشارة إلى حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. ودعا قاسم إلى "تجديد البيعة بالسير على المنهج عبر أوسع مشاركة وأعلى درجات الانضباط".

وأضاف قاسم في تصريحات له: "من يفكر في الضغط علينا لإضعافنا لن يتمكن من ذلك"، مؤكدا على قوة الحزب واستعداده لمواجهة أي تحديات. كما أشار إلى أن التشييع سيكون تحت شعار "حاضرون في الساحة وأقوياء"، مما يعكس الرسالة التي يريد "حزب الله" إيصالها إلى أعدائه وحلفائه على حد سواء.

يذكر أن حسن نصر الله، الذي شغل منصب الأمين العام لـ"حزب الله" لسنوات طويلة، يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية في لبنان والمنطقة. وقد لعب دورا محوريا في تشكيل المشهد السياسي اللبناني، كما كان له تأثير كبير على الأحداث الإقليمية، خاصة في سوريا والعراق وفلسطين.

وكانت وفاة نصر الله قد أثارت ردود فعل واسعة في لبنان وخارجه، حيث نعته العديد من الشخصيات والجهات السياسية، فيما أعلن "حزب الله" عن تنظيم مراسم تشييع كبيرة تليق بمكانته وتاريخه النضالي.

من المتوقع أن تشهد العاصمة بيروت إجراءات أمنية مشددة خلال مراسم التشييع، مع انتشار كثيف للقوات الأمنية اللبنانية لتأمين الحدث ومنع أي أعمال عنف أو اضطرابات. كما يتوقع أن تشهد المدينة حركة مرور كثيفة وحظرا للعديد من الطرق الرئيسية.

في السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية إلى أن شركات طيران أخرى قد تتبع خطى "إير فرانس" و"طيران الإمارات" في إلغاء رحلاتها إلى لبنان في ذلك اليوم، خاصة في ظل التوقعات بوجود صعوبات في التنقل داخل المدينة بسبب الحشود الكبيرة.

يأتي هذا الإجراء من قبل شركات الطيران في وقت يشهد فيه لبنان أزمات سياسية واقتصادية متعددة، مما يزيد من تعقيد الوضع في البلاد. ومع ذلك، يبدو أن "حزب الله" عازم على إظهار قوته وتأثيره من خلال تنظيم مراسم تشييع مهيبة لحسن نصر الله، الذي يعد رمزا للكثير من أتباعه.