المكسيك تهدد بمقاضاة غوغل بعد تغيير اسم "خليج المكسيك"

رياض - احمد صلاح - أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أن حكومتها ستتخذ إجراءات قانونية ضد شركة "غوغل" إذا لم تعدل تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا" على منصتها للخرائط. ووصفت شينباوم هذا التغيير بأنه "خطأ جسيم"، مؤكدة أن الخليج بأكمله لا يمكن أن يُطلق عليه اسم "خليج أمريكا"، وأن الاسم التاريخي والجغرافي الصحيح هو "خليج المكسيك".

وأضافت شينباوم أن وزير الخارجية المكسيكي، خوان رامون دي لا فوينتي، قد أرسل خطابًا رسميًا إلى غوغل يعترض فيه على هذا التغيير، مشددة على أن الخليج يعد جزءًا من الهوية الوطنية للمكسيك. كما أكدت أن المستشار القانوني للحكومة يقوم بتحليل القضية بشكل دقيق، مشيرة إلى أن غوغل، على الرغم من كونها شركة خاصة، يجب أن تلتزم بالقوانين الدولية والمعايير الدبلوماسية.

خلفية التغيير:

جاء هذا التغيير في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي دعا إلى تحديث نظام معلومات الأسماء الجغرافية التابع للحكومة الأمريكية. وقد تم بموجب هذا التحديث تغيير اسم الخليج إلى "خليج أمريكا" في بعض المنصات الرقمية، مما أثار غضبًا دبلوماسيًا في المكسيك.

رد فعل غوغل:

من جانبها، أوضحت غوغل أن لديها سياسة طويلة الأمد بتحديث الأسماء الجغرافية وفقًا للتغييرات الرسمية الصادرة عن الحكومة الأمريكية. وأشارت الشركة إلى أن خرائطها تعكس أي تحديثات في نظام معلومات الأسماء الجغرافية، مما دفعها إلى تغيير اسم الخليج للمستخدمين في الولايات المتحدة، بينما احتفظت بالاسم الأصلي "خليج المكسيك" للمستخدمين داخل المكسيك.

تأثير التغيير على المنصات الأخرى:

لم تقتصر التغييرات على غوغل فقط، حيث قامت شركة "آبل" أيضًا بتعديل اسم الخليج على تطبيق الخرائط الخاص بها. ومع ذلك، لم تقم منصات أخرى مثل "بينغ" من مايكروسوفت و"ماب كويست" بإجراء أي تغييرات حتى الآن.

السياق السياسي:

يأتي هذا التغيير في إطار الحملة التي قادها ترامب ضد المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين، حيث استخدمت بعض الجهات الأمريكية، مثل خفر السواحل الأمريكي وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، مصطلح "خليج أمريكا" في بيانات رسمية. وقد أدى ذلك إلى تفاقم التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

ردود الفعل الدولية:

أثار التغيير جدلاً واسعًا على المستوى الدولي، حيث انتقد العديد من الخبراء الجغرافيين والسياسيين هذا القرار، معتبرين أنه محاولة لتغيير الحقائق التاريخية والجغرافية. كما أشاروا إلى أن مثل هذه التغييرات قد تؤدي إلى إعادة كتابة التاريخ بشكل خاطئ، مما يؤثر على العلاقات الدولية.

الخطوات المستقبلية:

في الوقت الحالي، تقوم الحكومة المكسيكية بمراجعة جميع الخيارات القانونية المتاحة لضمان عودة الاسم الأصلي للخليج. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التطورات في هذه القضية، خاصة إذا لم تستجب غوغل للضغوط الدبلوماسية والقانونية.