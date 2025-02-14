نبيه بري يحذر من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في لبنان

رياض - احمد صلاح - حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في لبنان سيؤدي إلى توترات كبيرة بين البلدين. جاءت تصريحات بري خلال اجتماعه مع الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز، رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون.

وأكد بري أن الأمريكيين أبلغوه بأن إسرائيل ستنسحب من بعض القرى التي ما زالت تحتلها بحلول 18 فبراير الجاري، لكنها ستستمر في احتلال خمس نقاط استراتيجية. وأعرب بري عن رفضه المطلق لهذا القرار، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار الأممي رقم 1701.

وأضاف بري: "رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة عمل الانسحاب، ومن مسؤولية الأمريكيين أن يفرضوا ذلك وإلا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة". كما أشار إلى أن حزب الله يلتزم بشكل كامل بالاتفاق، لكنه حذر من أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي يعني منح إسرائيل حرية الحركة في لبنان، وهو أمر مرفوض تمامًا.

وتطرق بري إلى دور الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، مؤكدًا أنه يقوم بواجبه بالكامل. أما فيما يخص شمال الليطاني، فقد أكد أن الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية شاملة.

يأتي ذلك في أعقاب تنصل إسرائيل للمرة الثانية من مهلة الانسحاب من جنوب لبنان، حيث أعلنت عن بقائها هناك حتى بعد 18 فبراير الجاري. هذه التطورات تزيد من حدة التوترات في المنطقة وتضع الحكومة اللبنانية أمام تحديات كبيرة.