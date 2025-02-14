انتكاسة لإدارة ترامب: قاضي فدرالي يوقف تجميد المساعدات الخارجية

رياض - احمد صلاح - في تطور جديد، أصدر قاضٍ فدرالي أمريكي قرارًا بوقف تجميد المساعدات الخارجية الذي فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. جاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعتها منظمات صحية تتلقى تمويلًا من الولايات المتحدة لبرامجها في الخارج.

القاضي أمير علي، الذي أصدر الأمر بوقف التجميد يوم الخميس الماضي، أشار إلى أن إدارة ترامب لم تقدم تفسيرًا مقنعًا لتعليق جميع المعونات الأجنبية التي خصصها الكونجرس. وأضاف أن هذا القرار أدى إلى إلغاء عقود مع آلاف المجموعات غير الربحية والشركات، مما أثار موجة صدمة في الأوساط الدولية.

وكانت إدارة ترامب قد زعمت أن تجميد التمويل جاء كجزء من مراجعة شاملة لبرامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي يبلغ عمرها 60 عامًا. ومع ذلك، رفض القاضي هذه الحجة، مشيرًا إلى عدم وجود نظام إعفاء يسمح بمواصلة التمويل للشركاء الرئيسيين.

يُعتبر هذا الحكم انتكاسة كبيرة لإدارة ترامب، خاصة في ظل سعيها لتقليص دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتي يرى ترامب وحليفه إيلون ماسك أنها خارج نطاق أجندتهما السياسية.

كما منع الحكم وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب من فرض أوامر وقف العمل التي أرسلوها إلى الشركات والمنظمات المنفذة لبرامج المساعدات الأجنبية.

هذا القرار يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين السلطات القضائية والتنفيذية في الولايات المتحدة، ويؤكد أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة المساعدات الخارجية.