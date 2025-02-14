حكم على جان بيار دارتوفيل بالسجن 10 أعوام بتهمة الاغتصاب

رياض - احمد صلاح - في تطور صادم، حُكم على جان بيار دارتوفيل، النائب السابق لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب، بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة اغتصاب لاعبة سابقة كانت تصغره بحوالي خمسين عاماً. الضحية، التي تبلغ من العمر الآن 25 عاماً، كانت تتراوح أعمارها بين 17 و19 عاماً عندما تعرضت للاغتصاب بين سبتمبر 2016 ومارس 2018.

وقال المدعي العام فرنسوا برولو إن دارتوفيل "لم يتزحزح قيد أنملة عن أقواله" خلال المحاكمة، بينما كان أهل الضحية "ينتظرون اعترافات، ندم واعتذارات". واتهم دارتوفيل، البالغ من العمر 74 عاماً، الفتاة بالكذب، ووصف المحاكمة التي استمرت ثلاثة أيام بأنها صورتة على أنه "متلاعب" و"وحش".

وصف دارتوفيل علاقته بالضحية بأنها "قصة حب رائعة"، لكن الضحية وصفت العلاقة التي استمرت 18 شهراً بأنها كانت "قسرية" وخضعت فيها لـ"سيطرة" المتهم. وقالت الضحية: "حاولت إيجاد حلول للخروج من هذه الهيمنة... انتابني خوف شديد تجاهه. لم أتمكن من إيجاد مخرج أو لم تكن لدي الشجاعة لذلك، كنت أشعر بخجل شديد".

بعد صراعها مع الإصابات خلال مسيرتها الرياضية، خضعت الضحية لجراحة في القدم، لكن الآلام استمرت وتدهورت صحتها. عانت من فقدان الشهية، الشره المرضي، والاكتئاب، وحتى أنها حاولت الانتحار، وفقاً لما أبلغت المحكمة.

وشرحت الضحية كيف بدأت العلاقة: "تبادلنا الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي ووافقت على لقائه، لأن دارتوفيل وعد بمساعدتي، وهناك تعرضت لأول اغتصاب".

هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والقانونية في فرنسا، حيث تسلط الضوء على قضايا الاستغلال الجنسي وسوء استخدام السلطة في عالم الرياضة.