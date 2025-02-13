جهود مصر وقطر تنجح في تذليل عقبات وقف إطلاق النار في غزة

رياض - احمد صلاح - نجحت جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة في تذليل العقبات التي كانت تعترض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا الإنجاز سمح ببدء دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك البيوت المتنقلة والخيام والمواد الغذائية والوقود، إلى المناطق المتضررة.

التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر رسمية التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك بعد تلقي إشارات إيجابية عن التزام حركة حماس بالصفقة، مما يعكس تقدمًا في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

تنفيذ المرحلة السادسة من تبادل الأسرى

أشارت مصادر مصرية إلى أن المرحلة السادسة من تبادل الأسرى من المقرر تنفيذها يوم السبت، وفقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقًا. ومع ذلك، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأنباء حول التوصل لتفاهمات مع حركة حماس بأنها "أخبار زائفة".

حركة حماس تؤكد التزامها بالاتفاق

أكدت حركة حماس في بيان لها حرصها على عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأضافت الحركة أنها ليست معنية بانهيار الاتفاق، بل حريصة على تنفيذه وإلزام إسرائيل به بالكامل. كما أشارت إلى أن الوسطاء مارسوا ضغوطًا لإتمام تنفيذ الاتفاق بالكامل، بما في ذلك الالتزام بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل يوم السبت.

تقدم واضح في جهود الوساطة

وفقًا لما نقلته "فرانس برس"، أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان بحصول تقدم في جهود الوساطة. وأوضح أحد المصدرين أن الوسطاء أجروا مباحثات مكثفة، وتم الحصول على تعهد إسرائيلي مبدئي بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، بدءًا من اليوم. كما أفاد مصدر آخر بأن حماس أكدت للمسؤولين المصريين التزامها بالاتفاق وتنفيذ الدفعة السادسة من تبادل الأسرى في موعدها، فور التزام إسرائيل.

تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين

مساء الاثنين، أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، وذلك بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. هذا التأجيل يسلط الضوء على التحديات التي لا تزال قائمة في طريق تحقيق وقف إطلاق النار الكامل والاستقرار الدائم في المنطقة.