الجيش الإسرائيلي يهدد باستهداف حزب الله ويعلق على تطورات الأحداث في سوريا

رياض - احمد صلاح - أكد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء أوري غوردون، أن قواته ستكون مستعدة للتعامل مع أي تهديدات في أي وقت ومكان لضمان استمرار الوضع الأمني المستقر في المنطقة. وأوضح غوردون أن القوات الإسرائيلية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية، مشدداً على أن الوضع اليوم يختلف تمامًا عما كان عليه في السابق.

وتحدث غوردون عن تدهور قدرات حزب الله بشكل ملحوظ نتيجة للعمليات العسكرية والاستخباراتية، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في إضعاف قدرة الحزب على تنفيذ أي تهديدات في الوقت الراهن. وأضاف أن حزب الله تعرض لضرر كبير في قدراته الاستخباراتية، مما أضعف بشكل كبير مستوى خطورته. كما أشار إلى أن الواقع الأمني اليوم يختلف عما كان عليه قبل فترة، في ضوء التغيرات التي طرأت على البيئة الأمنية الإقليمية.

وفيما يخص الوضع في سوريا، ذكر غوردون أن التطورات التي شهدتها هناك كان لها دور كبير في التأثير على محاولات حزب الله لإعادة بناء قدراته العسكرية. وأوضح أن أحد أبرز التطورات كان تدمير المحور الذي يربط إيران ولبنان، مما ساهم في تقليص إمكانية حزب الله في الحصول على الأسلحة والتمويل اللازمين لاستعادة قوته السابقة.

وذكر أن هذه التغيرات ساهمت بشكل كبير في تقليص تهديدات حزب الله، لافتًا إلى أنه لم يعد يشكل تهديدًا كبيرًا كما كان في السابق. وأضاف غوردون أنه، على الرغم من أن حزب الله لم يُقضى عليه تمامًا، إلا أن التهديد الذي كان يشكله على إسرائيل وخاصة على سكان الشمال قد تراجع بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نجح في القضاء على العديد من التهديدات العسكرية التي كان يخطط لها حزب الله، بما في ذلك الهجمات البرية وعمليات المداهمة التي كانت تنوي وحدة "الرضوان" التابعة للحزب تنفيذها، بالإضافة إلى تهديد الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي كانت موجهة إلى الأراضي الإسرائيلية.

ورغم هذه النجاحات، شدد غوردون على أن التهديدات المستقبلية لا تزال قائمة، ولكنها أقل من السابق بكثير. واعتبر أن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل اليوم هو الحفاظ على الوضع الأمني المستقر في الشمال، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في حالة استعداد تام لضمان استمرارية هذا الواقع الأمني المستقر.

في النهاية، أكد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن الوضع الأمني في المنطقة شهد تحسناً ملموسًا، مشيرًا إلى أن التهديدات التي كان يشكلها حزب الله قد تم تحييدها بشكل كبير، ولكن مع استمرار اليقظة والجهوزية لمواجهة أي تطورات قد تحدث في المستقبل. وأوضح أن الحفاظ على الوضع الأمني السائد يتطلب جهودًا مستمرة لضمان الاستقرار في المنطقة.