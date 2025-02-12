الصين ترد على ترامب: غزة للفلسطينيين ولا للتهجير القسري

رياض - احمد صلاح - أكدت الصين موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، معلنة معارضتها الشديدة لما وصفته بـ "التهجير القسري" للفلسطينيين، وخاصة سكان قطاع غزة، وذلك في رد مباشر على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده غيو جياكون، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، حيث شدد على أن غزة ليست مجرد منطقة جغرافية، بل هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي يعيش عليها الفلسطينيون منذ آلاف السنين. وأضاف أن "الصين تعارض بشدة أي محاولات لنقل سكان قطاع غزة قسرًا إلى مناطق أخرى، لأن ذلك ينتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".

وأوضح جياكون أن موقف الصين ينبع من التزامها بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، ودعمها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بأمان وسلام على أرضه. وأشار إلى أن "التهجير القسري لا يُسهم في تحقيق السلام أو الاستقرار في المنطقة، بل يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التصريحات الأمريكية التي اعتبرها العديد من المحللين تجاوزًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. وأكدت الصين أنها تدعو جميع الأطراف إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على إيجاد حلول سلمية تحقق العدالة والاستقرار في المنطقة.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية شينخوا إلى أن تصريحات الخارجية الصينية تعكس التزام بكين بدعم القضايا العادلة في العالم، وخاصة القضية الفلسطينية التي تعتبرها قضية مركزية في الشرق الأوسط. وشددت الصين على ضرورة العودة إلى المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية دولية لضمان تحقيق سلام عادل ودائم.

يذكر أن قطاع غزة يعاني من حصار خانق منذ سنوات، إلى جانب معاناة سكانه من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة النزاعات المتكررة. وترى الصين أن تحسين الوضع الإنساني في غزة يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي، مع ضرورة إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وفي ختام تصريحاته، دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ مواقف أكثر قوة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة أي محاولات تهجير قسري أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وأكد أن الصين ستواصل لعب دور فعال في دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.