انت الأن تتابع خبر نتنياهو:ترامب وعدني بشرق أوسط جديد دون حماس والسلطة الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن لقاءه الأخير مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غير مسبوق منذ محادثاته في واشنطن على مدار 20 عاما.



وقال خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي الذي قاطعه عدد من النواب" إن لقائي الأخير مع الرئيس ترامب هو الأكثر أهمية من بين 20 لقاء مع رؤساء أمريكيين سابقين".



كما أكد "رؤانا أصبحت متطابقة مع الولايات المتحدة بشأن العديد من قضايا الشرق الأوسط".



وأضاف"نتفق مع ترامب بشأن جميع أهداف الحرب، بما في ذلك القضاء على حماس، وإعادة الرهائن، وضمان أن غزة لن تعد تشكل تهديدا".



وقال "وعدت من الولايات المتحدة برؤية جديدة بدون حماس وبدون السلطة".



واضاف"أعمل مع الولايات المتحدة على رؤية جديدة بشأن غزة بدون حماس ولا السلطة الفلسطينية".



وشدد بالقول"نعمل على كسر المحور الإيراني والقضاء على المنظومة الصاروخية لحماس وقوة الرضوان".



وخاطب أعضاء الكنيست "لقد أيد معظمكم إنهاء الحرب في مرحلة مبكرة للغاية قبل تحقيق كل هذه الإنجازات، فكروا ماذا كان سيحدث لو استسلمت لكم".



واعتبر نتنياهو، أن مقتل نصر الله صدع محور الشر وتسبب في سقوط الأسد وتمكنا بعد ذلك من السيطرة على الجولان.



وأشار إلى أن رؤية الرئيس ترامب مبدعة وثورية وهو عازم على تنفيذها بدون حماس وبدون السلطة الفلسطينية.



وقال "نحن نعلم ماهية النصر المؤزر وسوف نحققه".



ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، طلبت بشكل حاسم عدم دخولنا إلى رفح وهددتنا بإمكانية قطع السلاح.



وزاد "لم نبلغ الأميركيين قبل تفجير أجهزة البيجر بلبنان ولا قبل عملية قتل حسن نصر الله".



وقال "ترامب أكد أنه سيضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي ويضمن أمن إسرائيل على كل حدودها.



وختم بالقول"بفضل الدعم الأمريكي سنواجه التحديات الماثلة أمامنا، ونقف في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية لتحقيق النصر المطلق".