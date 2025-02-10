انت الأن تتابع خبر أحمد الشرع يروي تفاصيل اعتقاله في سجن أبو غريب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في مقابلة تمّ بثها الاثنين عن فترة اعتقاله في سجن أبو غريب وسجون عراقية أخرى.



وقال الشرع في مدونة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق: "كان والدي لاجئا سياسيا في العراق، وكتب عن القضايا السياسية في الصحف السعودية والسورية".



وأضاف: "في العراق، أُسرتُ في وقت مبكر، وتم إرسالي إلى سجن أبو غريب الشهير حيث كان النزلاء يُعذبون، ثم إلى سجن بوكا، وبعد ذلك إلى سجن كوبر في بغداد، وأخيراً إلى سجن التاجي قبل أن يتم الإفراج عني".



وأشار إلى أنه تعرف في السجون على العديد من الأشخاص، وأصبح أكثر نضجا سياسيا.



وتابع "خلال فترة وجودي في العراق، وخصوصًا في فترة السجن، ركزت على التخطيط لعودتي إلى سوريا. وكان الأمر بمحض الصدفة أن أُطلق سراحي قبل يومين فقط من بدء الثورة السورية".



وأكد أنه وضع شروطا مسبقة "أولها أننا لن نكرر تجربة العراق في سوريا. وثانيها لن نشارك في أي نوع من الحروب الطائفية، بل سيكون تركيزنا على قتال النظام".