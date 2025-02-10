انت الأن تتابع خبر ترامب:سأعقد صفقة غزة مع الأردن ومصر فهم أخذوا منا مليارات الدولارات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يمكنني عقد اتفاق مع الأردن ومصر بشأن غزة فهم يأخذون منا مليارات الدولارات".



وأضاف ترامب خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الاثنين: "أتحدث عن بناء مكان دائم لإقامة الفلسطينيين بعد خروجهم من غزة، ولا عودة للفلسطينيين إلى أرضهم".

وجدد الرئيس الأميركي التأكيد على خطته لتهجير سكان القطاع، وقال إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها.

وفي وقت سابق، قالت الصحافة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل لحشد الدعم لخطة ترامب لترحيل سكان غزة، التي وصفها بأنها فكرة "إبداعية وثورية".

في غضون ذلك، طالب وزراء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أن يفرض رئيس الوزراء "السيادة" على الضفة، وذلك في رسالة وجهوها إليه، مشيرين إلى أن هذا هو الوقت المناسب لذلك.