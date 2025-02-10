انت الأن تتابع خبر سموتريتش عن ضم الضفة:سترون ذلك في الأيام المقبلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، سكان الضفة الغربية من عواقب استمرار ما وصفه بـ "الإرهاب".

وأكد الإصرار على استمرار عملية السور الحديدي بالضفة بل وتوسيعها وسترون ذلك في الأيام المقبلة.

وقال سموتريتش: "إذا استمر سكان الضفة في هذا السلوك، فإن مصيرهم سيكون مشابهًا لمصير سكان غزة، حيث ستتحول مدن مثل طولكرم وجنين إلى أنقاض مثل جباليا والشجاعية، وستصبح نابلس ورام الله كرفح وخان يونس، مما سيجبر سكانها على الرحيل والبحث عن حياة جديدة في دول أخرى".



وأضاف سموتريتش أنه سيتم الإصرار على استمرار عملية "السور الحديدي" وتوسيعها، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون واضحًا في الأيام القادمة.

وأكد أيضًا على العمل لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه الأرض هي إرث أجداده، وأن هذا الإجراء سيقضي نهائيًا على خطر إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل، مع تعزيز الحزام الأمني لحماية البلاد.