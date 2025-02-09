انت الأن تتابع خبر نتنياهو: خطة ترامب أول فكرة جديدة منذ سنوات وقد تغير كل شيء في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى دول أخرى، بأنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات"، وأنها قد تغيّر الوضع بشكل جذري.

وأشاد نتنياهو بدور الإدارة الأمريكية في صياغة الخطة، معتبرًا أنها تقدم حلولا عملية بعيدا عن "الإدانات والاتهامات التقليدية"، وذلك خلال مقابلة مع الإعلامي مارك ليفين في برنامج "لايف ليبرتي آند ليفين" على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وجاءت المقابلة خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأمريكيين، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، والكشف لأول مرة عن خطة ترامب والسيطرة على قطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، أعلن ترامب عن خطة تهدف إلى إعادة بناء غزة بإشراف أمريكي مباشر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستتولى عمليات إزالة القنابل غير المنفجرة، وتسوية الأراضي، وهدم المنازل المتضررة، إضافةً إلى خلق فرص اقتصادية جديدة لسكان القطاع، تشمل الوظائف والمساكن.

وقال نتنياهو إنه يدعم هذه الرؤية بالكامل، وإن "إسرائيل" مستعدة للتعاون عن كثب مع واشنطن لضمان تنفيذ الخطة بنجاح.

وذكر أن جزءًا من الخطة يتضمن منح سكان غزة "خيارًا للانتقال المؤقت" إلى أماكن أخرى خلال عملية إعادة الإعمار، مدعيا أن ذلك سيتم بشكل طوعي وليس قسريا.

وتحدث نتنياهو أيضا عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، نافيًا الاتهامات بأن "إسرائيل تعرقل الإفراج عنهم"، قائلا: "من يزعم ذلك يتجاهل الحقيقة، فحماس هي من تحتجزهم، ومنذ بداية الحرب، أكدت أن تحرير الرهائن هدف رئيسي، وسنواصل القتال حتى تحقيقه".

وأضاف أن "نحو 75 بالمئة من الرهائن قد يتم تحريرهم قريبا"، مؤكدا التزام حكومته بهذا الهدف.

وقال إن "إسرائيل حددت 3 أهداف رئيسية للحرب على غزة، وهي: تدمير قدرات حماس العسكرية والحاكمة، وتحرير جميع الرهائن، والتأكد من أن غزة لن تشكّل تهديدًا لإسرائيل في المستقبل".

وأشار إلى أن السلام في الشرق الأوسط يتحقق من خلال "القوة"، مشددًا على ضرورة "مواجهة المحور الإيراني، ومنع طهران من امتلاك أسلحة نووية".

وأشار نتنياهو إلى ضرورة مساهمة الدول العربية، خصوصًا دول الخليج، في تمويل إعادة إعمار غزة، معتبرًا ذلك فرصة لإثبات اهتمامها بمستقبل القطاع.

وذكر نتنياهو أن التغييرات التي تقودها الإدارة الأمريكية قد تعيد تشكيل المشهد الإقليمي، زاعما أن "إسرائيل" بضمان ملتزمة بـ"استقرار المنطقة وفق رؤيتها الأمنية والسياسية، ما قد يمهد لتعزيز التحالفات مع الدول العربية والإسلامية".