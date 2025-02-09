انت الأن تتابع خبر العراق يجدد دعمه لمغربية الصحراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جددت جمهورية العراق، أمسِ، موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية مشيدة "بالزخم الدولي الداعم لمخطط الحكم الذاتي" لحل النزاع بشأن قضية الصحراء.



وجاء هذا التأكيد على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال زيارته للرباط ولقائه بنظيره المغربي، ناصر بوريطة حيث تبنّى الطرفان بيانا مشتركا عقب محادثاتهما.



وثمن رئيس الدبلوماسية العراقية الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي متوافق بشأنه، استنادا إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.