انت الأن تتابع خبر بعد تصريحات ترامب عن غزة والضفة:مصر تستضيف قمة عربية طارئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهجير سكان غزة وضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، ترامب عن التهجير:تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم 27 شباط الحالي بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ووفقا لخبر نشرته وكالة الشرق الأوسط المصرية، أشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأحد، إلى أنه بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية خلال الأيام الأخيرة، بما فى ذلك دولة فلسطين تقرر عقد القمة، لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.