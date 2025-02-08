انت الأن تتابع خبر نتنياهو يرسل وفدا إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء مفاوضات تتناول المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في 19 كانون الثاني/ يناير.

وأورد بيان لمكتب نتنياهو أنه بعد تبادل جديد السبت لمحتجزين إسرائيليين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين، "أمر (نتنياهو) بإرسال وفد" إلى قطر، ويعتزم لدى عودته من الولايات المتحدة الأحد عقد "اجتماع للحكومة الأمنية" بشأن هذا الموضوع.

وكانت حركة "حماس" قد سلمت في وقت سابق السبت، 3 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، ضمن الدفعة الخامسة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وفي المقابل أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 183 أسيرًا، منهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و54 يقضون أحكاما لـ"مدد طويلة"، و111 جرى أسرهم في قطاع غزة خلال الحرب.

وأكّدت حماس، أنها "ما زالت مستعدة" للمشاركة في المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع، "لكن الاحتلال يماطل في البدء في هذه المفاوضات".