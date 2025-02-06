انت الأن تتابع خبر الفليبين: 4 قتلى بتحطم طائرة للجيش الأميركي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحطمت الخميس طائرة صغيرة يستخدمها الجيش الأميركي في مزرعة بجنوب الفلبين، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنها، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت السلطات إنها لم تحدد بعد سبب تحطم الطائرة قرب بلدية أمباتوان الزراعية في جزيرة مينداناو، ولم تحدد حتى الآن هويات القتلى.

بدوره، قال الناطق باسم الشرطة المحلية جوبي فينتورا إن “الطائرة اصطدمت بجاموس مائي خلال تحطمها، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة”.

من جهتها، أفادت سلطات الانقاذ “أنها عثرت على 4 جثث في موقع التحطم الذي قامت السلطات بتطويقه”، وقالت “عثر على الجثث قرب الطائرة التي انشطرت نصفين”.