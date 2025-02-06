انت الأن تتابع خبر صحفي يهودي:شرم الشيخ إسرائيلية بنتها غولدا مائير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زعم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، أن شرم الشيخ المصري هو ملك لإسرائيل.



وقال في منشور له على منصة إكس: "لن نطالب بشرم الشيخ بالرغم من أنه هي بتاعنا بنتها الحاجة غولدا مائير بعد ما كانت صحراء زي ما انتم عارفين".



وأضاف" لكن على الأقل استقبلوا شي مليون فلسطيني يا مصريين. من ١١٠ إلى ١١١ مليون وين المشكلة؟ هؤلاء أشقائكم زي ما بتقولوا".

ويزعم المدعو كوهين، أن شمال سيناء هو وطن الفلسطينيين حسب التوراة المقدسة.

والمدعو كوهين يسمي نفسه صحفي إسرائيلي من يهود لبنان وباحث أكاديمي.