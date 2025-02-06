انت الأن تتابع خبر ترامب يريد نصفها .. 3 تريليونات دولار أموال خليجية وعربية بأمريكا وأوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت مصادر أمريكية، أن خطط تهجير الفلسطينيين من غزة وضم الضفة الغربية لإسرائيل، هي تشتيت الانتباه، أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وعينه على أموال الخليج.

والاخبار المتداولة والمنقولة تفيد، أنه يوجد أصول واموال خليجية وعربية في الولايات المتحدة وأوروبا تصل إلى ثلاثة تريليون دولار.

وأوضحت الاخبار، أن ترامب يريد نصف الاموال علنا وهناك اتصالات وموافقات على صفقات بهذا الأمر.

والأهم أن ترامب يريد نصف الثروة من الأموال والأصول الموجودة في دول الخليج وأوروبا وعدم المساس بما هو موجود بأمريكا.

وقال احد المقربين من ترامب "عليهم الاستدانة أو بيع جزء من الأصول في أوروبا".

وكان ترامب قد طلب من مصر والأردن استقبال سكان غزة، لإعادة بناء القطاع المدمر ثم إعادتهم على حد تعبيره، فيما الأخبار تؤكد أنه يريد القطاع والسيطرة على شواطئ غزة لعمل استثمارات له.