انت الأن تتابع خبر هل يلتقي وزير الخارجية المصري الرئيس السوري في تركيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر في الخارجية التركية أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سيجري زيارة رسمية إلى أنقرة يوم الثلاثاء، تزامنا مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا.

ورجّحت مصادر مطلعة أن عبدالعاطي سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة.

ومن المقرر أن يلتقي عبد العاطي نظيره التركي هاكان فيدان في مقر الخارجية التركية بأنقرة، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تركيا.

وستشمل المباحثات بين الوزيرين مناقشة كافة جوانب العلاقات التركية المصرية، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، المزمع عقده في عام 2026.

كما سيتم إجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك ملفات غزة، سوريا، ليبيا، ومنطقة القرن الإفريقي والساحل.

وستشدد المباحثات على الرغبة المشتركة في رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى بحلول عام 2025، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر. ومن المتوقع أن يسلط الوزيران الضوء على أهمية تشجيع الاستثمارات بين البلدين، في إطار هدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، بالإضافة إلى دعم إعادة إعمار غزة والجهود المشتركة لتحقيق حل الدولتين.

كما ستتم مناقشة الجهود المشتركة لتطهير سوريا من الإرهاب، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك داعش وحزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الكردية.

ويزور الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء العاصمة أنقرة، حيث سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال فخر الدين آلتون، رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، في منشور على منصة "إكس": "سيقوم الرئيس الانتقالي للجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بزيارة إلى أنقرة يوم الثلاثاء 4 فبراير، بدعوة من رئيسنا رجب طيب أردوغان".

وأشار إلى أنه خلال المحادثات التي ستجرى في المجمع الرئاسي، سيتم بحث آخر التطورات في سوريا من جميع الجوانب، وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان، من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام في البلاد.

كما ستركز المحادثات أيضا على الدعم الذي يمكن تقديمه للإدارة الانتقالية والشعب السوري على المنصات متعددة الأطراف.