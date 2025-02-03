انت الأن تتابع خبر إيران ترسل 4 سفن حربية إلى الإمارات لمناورات مشتركة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري أن 4 سفن حربية إيرانية ستتوجه إلى الإمارات لإجراء مناورات مشتركة مع البحرية الإماراتية في إطار تعزيز أمن المنطقة.



وأوضح تنكسيري، خلال مشاركته في فعاليات مهرجان "مالك الأشتر" الرابع عشر للحرس الثوري، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إيران لتأمين المنطقة وتقوية التعاون العسكري مع الدول المجاورة.



كما أشار إلى أن طواقم السفن الإيرانية ستعقد اجتماعات مع ممثلي القوات البحرية الإماراتية، في خطوة وصفها بأنها الأولى من نوعها بين البلدين.



وقال: "لطالما أكدنا أن دول المنطقة قادرة على تأمين نفسها دون الحاجة إلى وجود قوات أجنبية"، مؤكداً أهمية تحقيق الاستقرار الإقليمي عبر التعاون المشترك.



ولفت تنكسيري إلى أن الاجتماعات ستناقش إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع عدد من الدول المجاورة، بما في ذلك العراق.



وفي سياق الحديث عن القدرات العسكرية الإيرانية، قال إن السفن المتجهة إلى الإمارات تضم حاملات طائرات مسيرة وقطع بحرية متقدمة قادرة على حمل الطائرات المسيرة والهليكوبتر. وأضاف: "بإذن الله، ستنضم قريبًا سفن حديثة متعددة المهام إلى القوة البحرية للحرس الثوري".



وأكد الادميرال تنكسيري أن أمن الملاحة في مضيق هرمز يُعتبر أولوية استراتيجية لإيران، قائلا: "لقد قدّمنا خدمات كبيرة لتأمين مضيق هرمز على مدار السنوات الماضية، واتخذنا إجراءات فعالة في هذا الصدد".